Полиция разместила броневики у Триумфальной арки перед началом протестов в Париже

2 февраля 2019 14:25 (UTC+04:00)

Парижская полиция частично перекрыла Елисейские поля и разместила у Триумфальной арки броневики в преддверии 12-й волны протестов "желтых жилетов" в Париже. Как убедился корреспондент ТАСС, в субботу утром в этой зоне приняты усиленные меры безопасности - с самого утра здесь расположены семь микроавтобусов жандармерии и три бронетранспортера, один из которых оснащен бульдозерным ковшом для ликвидации баррикад, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На Елисейских полях обстановка спокойная. По свидетельству корреспондента ТАСС, магазины и кафе работают по своему обычному графику. На площади Шарля де Голля много иностранных туристов, фотографирующихся на фоне достопримечательностей.

В настоящее время, как сообщил телеканала BFMTV, порядка 150 "желтых жилетов" собрались на авеню Домениль в XII округе Парижа. В руках у многих плакаты с лозунгами "Стоп полицейскому насилию". В 12:00 по парижскому времени (14:00 мск) участники демонстрации начнут свой "Белый марш" в поддержку пострадавших во время протестных акций манифестантов. Завершится акция на площади Республики под лозунгами "воздать справедливость раненым", "вспомнить о жертвах" и "запретить применение гранат и резиновых пуль". Как свидетельствуют сообщения в социальных сетях, в субботу манифестации солидарности пройдут также в Руане, Бордо, Лилле, Нанси, Тулузе и ряде других крупных городов страны.

Для обеспечения порядка в Париже мобилизованы около 5 тыс. полицейских и жандармов. В городе созданы несколько крупных зон безопасности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Во Франции полицейским разрешили применять спецоружие на акциях протеста
Европа 1 февраля 17:53
МИД Великобритании: Лондон, Париж и Берлин твердо привержены ядерной сделке с Тегераном
Европа 31 января 23:35
Во Франции создали механизм транзакций с Ираном с участием Германии и Великобритании
Экономика 31 января 21:14
В Баку пройдет Международный гастрономический фестиваль "Вкус Франции"
Социум 31 января 13:37
СМИ: Германия, Франция и Великобритания создали компанию для расчетов с Ираном
Экономика 31 января 13:35
Елисейский дворец: соглашение между Брюсселем и Лондоном по Brexit не подлежит пересмотру
Европа 30 января 18:45
Лента новостей
ЦБ Узбекистана: Увеличение спроса на валюту в 2018 г. покрывалось за счет экспортеров
Узбекистан 15:22
В Алеппо 11 человек погибли после обрушения дома
Арабские страны 15:17
Azercell оказала поддержку женщинам-предпринимателям (ФОТО)
ИКТ 15:13
Единство народа и власти в Азербайджане приведет к достижению еще больших успехов - депутат
Точка зрения 15:01
Памяти Анара Нагылбаза от азербайджанского летчика (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 14:59
Узбекистан улучшил позицию в классификации страновых кредитных рисков ОЭСР
Узбекистан 14:46
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Другие страны 14:36
Белорусские пограничники ликвидировали канал незаконной миграции граждан Ирака в ЕС
Беларусь 14:34
Китай выступил против превращения ДРСМД в многосторонний договор
Китай 14:28