Полиция разместила броневики у Триумфальной арки перед началом протестов в Париже

Парижская полиция частично перекрыла Елисейские поля и разместила у Триумфальной арки броневики в преддверии 12-й волны протестов "желтых жилетов" в Париже. Как убедился корреспондент ТАСС, в субботу утром в этой зоне приняты усиленные меры безопасности - с самого утра здесь расположены семь микроавтобусов жандармерии и три бронетранспортера, один из которых оснащен бульдозерным ковшом для ликвидации баррикад, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На Елисейских полях обстановка спокойная. По свидетельству корреспондента ТАСС, магазины и кафе работают по своему обычному графику. На площади Шарля де Голля много иностранных туристов, фотографирующихся на фоне достопримечательностей.

В настоящее время, как сообщил телеканала BFMTV, порядка 150 "желтых жилетов" собрались на авеню Домениль в XII округе Парижа. В руках у многих плакаты с лозунгами "Стоп полицейскому насилию". В 12:00 по парижскому времени (14:00 мск) участники демонстрации начнут свой "Белый марш" в поддержку пострадавших во время протестных акций манифестантов. Завершится акция на площади Республики под лозунгами "воздать справедливость раненым", "вспомнить о жертвах" и "запретить применение гранат и резиновых пуль". Как свидетельствуют сообщения в социальных сетях, в субботу манифестации солидарности пройдут также в Руане, Бордо, Лилле, Нанси, Тулузе и ряде других крупных городов страны.

Для обеспечения порядка в Париже мобилизованы около 5 тыс. полицейских и жандармов. В городе созданы несколько крупных зон безопасности.

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