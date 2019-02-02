В Париже начался марш "желтых жилетов" в поддержку пострадавших во время акций - СМИ

2 февраля 2019 16:10 (UTC+04:00)

Нескольких сотен участников движения "желтых жилетов" направились в субботу от площади Феликса Эбуэ в XII округе Парижа в сторону площади Республики. Об этом сообщил телеканал BFMTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так называемый "белый марш" призван поддержать пострадавших во время протестных акций манифестантов. Он проходит под лозунгами "воздать справедливость раненым", "вспомнить о жертвах" и "запретить применение полицией гранат и резиновых пуль". Охрану манифестантам обеспечивают группы волонтеров. В марше принимают участие около 30 "желтых жилетов", получивших травмы во время трехмесячных протестов; среди них и один из соратников неформального лидера "желтых жилетов" Эрика Друэ Жером Родригес, получивший ранение в голову во время столкновений между полицией и манифестантами на площади Бастилии неделю назад.

Многие "желтые жилеты" держат в руках плакаты, на которых написано "Стоп полицейскому насилию". Другие вышли на улицы города с транспарантами, изображающими перечеркнутые гранаты. Идущие в первых рядах растянули плакат с напечатанными фотографиями раненых манифестантов. Участники марша поют "Марсельезу".

По предварительным оценкам лидеров движения, в парижских акциях примут участие около 50 тыс. человек. Для обеспечения порядка на улицах столицы мобилизованы около 5 тыс. полицейских и жандармов. В городе создано несколько обширных зон безопасности.

1 февраля Государственный совет Франции принял решение отклонить петицию правозащитников, которые требовали ввести временный запрет на использование полицией специальных устройств (LBD) для стрельбы резиновыми пулями и гранатами. С соответствующей петицией выступил крупнейший французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Лига по правам человека" (LDH) в связи с ростом числа пострадавших во время акций протеста. Согласно озвученным в субботу данным, за последние три месяца полиция более 9 тыс. раз применяла такое оружие в ходе манифестаций.

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