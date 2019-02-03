Во Франции в акциях протестах участвовали более 58 тысяч "желтых жилетов"

В акции протеста во Франции в субботу участвовали более 58 тысяч "желтых жилетов", как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает телерадиокомпания France Info со ссылкой на данные МВД.

По информации телерадиокомпании, в субботу на акцию протеста в поддержку пострадавших участников протестов вышли 58,6 тысячи человек. В прошлую субботу в протестах приняли участие порядка 69 тысяч "желтых жилетов".

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. По данным СМИ, за более чем два месяца протестных акций ранения получили около 1,9 тысячи манифестантов и около 1,2 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

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