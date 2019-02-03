Во Франции в акциях протестах участвовали более 58 тысяч "желтых жилетов"

3 февраля 2019 02:29 (UTC+04:00)

В акции протеста во Франции в субботу участвовали более 58 тысяч "желтых жилетов", как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает телерадиокомпания France Info со ссылкой на данные МВД.

По информации телерадиокомпании, в субботу на акцию протеста в поддержку пострадавших участников протестов вышли 58,6 тысячи человек. В прошлую субботу в протестах приняли участие порядка 69 тысяч "желтых жилетов".

Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. По данным СМИ, за более чем два месяца протестных акций ранения получили около 1,9 тысячи манифестантов и около 1,2 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов в Париже
Европа 2 февраля 22:25
В Париже начался марш "желтых жилетов" в поддержку пострадавших во время акций - СМИ
Европа 2 февраля 16:10
Полиция разместила броневики у Триумфальной арки перед началом протестов в Париже
Европа 2 февраля 14:25
Во Франции полицейским разрешили применять спецоружие на акциях протеста
Европа 1 февраля 17:53
МИД Великобритании: Лондон, Париж и Берлин твердо привержены ядерной сделке с Тегераном
Европа 31 января 23:35
Во Франции создали механизм транзакций с Ираном с участием Германии и Великобритании
Экономика 31 января 21:14
Лента новостей
В Нидерландах велосипедистов будут штрафовать за использование гаджетов
Европа 01:58
США готовы обсуждать с Россией контроль за вооружениями, заявил Помпео
США 00:58
Белый дом: США передали России свои условия для возобновления переговоров по ДРСМД
США 00:12
"Барселона" прервала серию из восьми побед в чемпионате, сыграв вничью с "Валенсией"
Спорт 2 февраля 23:53
Бельгия готова принять экс-президента Кот-д'Ивуара после его освобождения
Европа 2 февраля 23:49
СМИ: число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 121
Другие страны 2 февраля 22:58
Полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов в Париже
Европа 2 февраля 22:25
В Иране заявили об успешных испытаниях новой крылатой ракеты
Политика 2 февраля 21:43
МИД РФ: США официально уведомили РФ о приостановке своего участия в ДРСМД
Россия 2 февраля 21:05