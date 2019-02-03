Мэй намерена вернуться в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении вернуться в Брюссель, чтобы попытаться изменить соглашение об условиях Brexit. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом в воскресенье сообщила газета The Daily Telegraph.

Когда я вернусь в Брюссель, я буду сражаться за Британию и Северную Ирландию, я буду вооружена новым мандатом, новыми идеями и решимостью достигнуть прагматичных решений, реализующих Brexit, за который проголосовал британский народ, гарантировав при этом отсутствие какой-либо жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия", - приводит издание послание британского премьера.

29 января британские парламентарии одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Они потребовали от правительства избежать Brexit без сделки, а также постановили убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о "бэкстопе" - спорном защитном механизме, который не должен допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией.

Таким образом, итоги состоявшегося голосования в Палате общин наделяют премьер-министра Терезу Мэй необходимыми полномочиями для того, чтобы вернуться в Брюссель для продолжения диалога с властями ЕС по условиям Brexit. Однако глава Евросовета Дональд Туск в свою очередь заявил, что ЕС не будет пересматривать достигнутую 25 ноября прошлого года между Брюсселем и Лондоном сделку.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Его итогом должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта нынешнего года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

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