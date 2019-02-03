Макрон рассматривает возможность проведения референдума во Франции 26 мая

Власти Франции обсуждают возможность проведения референдума по самому широкому кругу вопросов в ответ на требования движения "желтых жилетов", участники которого протестуют против роста цен и налогов с ноября прошлого года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в воскресенье газета Le Journal du Dimanche, народное голосование планируют организовать 26 мая, в день выборов в Европарламент (ЕП).

По ее данным, ответственный за выборы отдел министерства внутренних дел Франции в конце этой недели начал переговоры с типографиями и поставщиками бумаги о подготовке конвертов и бюллетеней для голосования. По мнению газеты, чиновники предупредили фирмы о возможном тендере, который будет организован в случае принятия президентом соответствующего решения.

"Нужно будет действовать очень быстро, меньше, чем за неделю", - приводит издание цитату источника в президентском окружении. Хотя на недавней встрече с журналистами президент Франции Эмманюэль Макрон и заявил, что вопрос о референдуме требует "изрядных размышлений", в действительности он уже почти определился, и вероятность проведения голосования 26 мая "крайне высока", утверждает источник. Другой представитель ближайшего круга президента отметил, что тот рассматривает четыре варианта дальнейшего развития событий в рамках кризиса "желтых жилетов", однако ни переговоры с профсоюзами, ни досрочные парламентские выборы, ни переформирование кабмина не подходят по ряду причин.

"Последний вариант - это референдум, и процесс уже пошел, - констатировал собеседник издания. - Очень важно посреди больших национальных дебатов открыть такую перспективу, чтобы дать им новое дыхание и вполне конкретное толкование". Таким образом власти рассчитывают при помощи референдума восстановиться после завершения больших дебатов 9-16 марта. Конкретные вопросы могут быть сформулированы как раз к этому моменту, указывает издание.

Кроме того, благодаря приготовлениям МВД, Макрон без лишней нагрузки на бюджет сможет менять вопросы вплоть до последнего дня.

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