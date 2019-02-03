В результате крушения легкомоторного самолета в Англии погиб один человек

3 февраля 2019 22:13 (UTC+04:00)

Один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолета в графстве Эссекс на юго-востоке Англии. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба полиции графства Эссекс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нас вызвали 3 февраля около 11:50 (14:50 мск) после поступивших сообщений о том, что легкомоторный самолет терпит бедствие в [деревне] Белчемп Уолтер. К сожалению, мужчина в возрасте старше 50 лет погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении полиции.

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