Хет-трик Агуэро принес "Манчестер Сити" победу над "Арсеналом" в матче чемпионата Англии

"Манчестер Сити" обыграл лондонский "Арсенал" со счетом 3:1 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу благодаря трем мячам аргентинского нападающего Серхио Агуэро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

30-летний аргентинец отличился на 1-й, 44-й и 61-й минутах, в составе "Арсенала" голом отметился Лоран Косьельни на 11-й минуте. Хет-трик стал для Агуэро десятым в Английской премьер-лиге, рекорд лиги по количеству хет- триков принадлежит Алану Ширеру - 11.

Команды испанских наставников Хосепа Гвардиолы ("Манчестер Сити") и Унаи Эмери ("Арсенала") провели 12-й очный матч в различных турнирах, Гвардиола одержал восьмую победу, еще четыре игры завершились вничью.

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 59 очков после 25 игр. "Арсенал" идет шестым с 47 очками. Следующий матч "Манчестер Сити" проведет 6 февраля против ливерпульского "Эвертона", "Арсенал" 9 февраля отправится в гости к "Хаддерсфилд Таун".

Ранее в воскресенье "Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл "Лестер" - 1:0, одержав седьмую победу в восьми последних встречах. С момента прихода нового главного тренера Уле-Гуннара Сульшера команда не проиграла ни одной встречи из восьми в чемпионате и набрала 22 очка из 24 возможных. До этого под руководством Жозе Моуриньо команда одержала семь побед в 17 матчах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.