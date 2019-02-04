Число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике достигло 125

4 февраля 2019 00:21 (UTC+04:00)

Еще один пострадавший при взрыве и пожаре на трубопроводе с горючим в Мексике умер в больнице. Об этом сообщил в воскресенье институт социального страхования латиноамериканской страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Этому пациенту оказывалась помощь в специализированной клинике <…> в городе Мехико", - говорится в заявлении ведомства. Таким образом, число жертв трагедии, случившейся 18 января, достигло уже 125 человек. Из них 68 погибли на месте, остальные умерли в больницах.

Взрыв и пожар произошли в районе Тлауэлильпан в штате Идальго на месте нелегальной врезки в трубопровод, когда там находилось множество людей. Федеральное правительство заявило, что эта трагедия не повлияет на его планы по борьбе с хищениями топлива в стране.

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