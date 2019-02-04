"Рома" и "Милан" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

4 февраля 2019 02:14 (UTC+04:00)

"Рома" сыграла вничью с "Миланом" со счетом 1:1 в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу, передает Trend, ссылаясь на ТАСС.

В составе хозяев забитым мячом отметился Николо Дзаньоло (46-я минута), у гостей отличился Кшиштоф Пёнтек (26). Польский форвард перешел в "Милан" в зимнее трансферное окно из "Дженоа". В трех матчах в составе своей новой команды он забил три гола. Пёнтек занимает четвертое место в списке бомбардиров чемпионата страны с 14 голами, у лучшего бомбардира первенства, нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, в активе 17 забитых мячей.

В турнирной таблице "Рома" занимает пятое место, набрав 35 очков, "Милан" с 36 очками располагается строчкой выше.

В следующем туре "Рома" 8 февраля в гостях сыграет с "Кьево", "Милан" 10 февраля примет "Кальяри".

Результаты дугих матчей игрового дня:

СПАЛ - "Торино" - 0:0;

"Дженоа" - "Сассуоло" - 1:1;

"Удинезе" - "Фиорентина" - 1:1;

"Интер" - "Болонья" - 0:1.

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