Из Дании выслали двух сотрудников Huawei

Двое сотрудников компании Huawei депортированы из Дании после проверки, проведенной датской трудовой инспекцией в копенгагенском офисе компании. Как сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на датскую полицию, работники нарушили условия пребывания и работы в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что нарушения были выявлены в ходе "обычной проверки", регулярно проводимой в фирмах с большим количеством иностранных рабочих. По словам представителя полиции Копенгагена, после проверок в четверг на прошлой неделе четырем сотрудникам Huawei были предъявлены обвинения, после чего двое были высланы из страны.

Представитель полиции подчеркнула, что инцидент никак не связан со скандалом вокруг компании.

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