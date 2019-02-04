Евросоюз расширил санкции против Ирана

ЕС официально сообщил о включении в список санкций двух физлиц и одного юрлица из-за "враждебной деятельности" Ирана на территории ряда стран Евросоюза, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Диписточник в Брюсселе еще в начале декабря заявлял, что главы МИД стран ЕС планируют согласовать расширение ограничительных мер против Ирана из-за событий в Дании и Франции, власти которых обвиняли иранские спецслужбы в причастности к покушениям и попытке теракта.

"Совет глубоко обеспокоен враждебной деятельностью, осуществляемой Ираном на территории нескольких государств-членов, и в этой связи постановил включить в список два физических лица и одно юридическое лицо", - говорится в поступившем в понедельник в РИА Новости заявлении Совета ЕС.

В нем отмечается, что "ЕС будет и впредь демонстрировать единство и солидарность в этой области и настоятельно призывает Иран немедленно положить конец такому неприемлемому поведению".

В ноябре 2018 года главы МИД ЕС на переговорах в Брюсселе согласились рассмотреть вопрос о расширении санкционного списка в отношении Ирана из-за скандала в Дании.

Дания ранее отзывала посла из Тегерана в связи с сообщениями о незаконной деятельности иранских спецслужб в стране. Глава датской Службы разведки и безопасности (PET) заявил, что иранские спецслужбы готовили покушение на территории Дании. В Тегеране обвинения отвергли. МИД Ирана вызвал посла Дании и выразил протест в связи заявлениями о деятельности иранских спецслужб в стране.

Бельгийские правоохранительные органы заявляли, что предотвратили возможный теракт, который двое подданных королевства иранского происхождения планировали совершить 30 июня во Франции. По их информации, теракт должен был произойти во французском городе Вильпент на конференции, организованной одной из иранских леворадикальных организаций, запрещенных в Иране. На этой конференции присутствовали около 25 тысяч человек. Подозреваемых задержали, возбуждено дело о терроризме, в причастности заподозрили иранского дипломата из Вены.

Ранее власти Нидерландов также заявили о причастности Ирана к двум политическим убийствам граждан Нидерландов иранского происхождения.

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