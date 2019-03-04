Макрон выступает за создание Европейского совета безопасности - СМИ

4 марта 2019 23:47 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым создать Европейский совет безопасности, в который войдет также Великобритания. Об этом, как сообщило в понедельник агентство France-Presse, президент пишет в статье, которая будет опубликована во вторник крупнейшими европейскими СМИ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Такой совет будет "подготавливать коллективные решения Европейского союза в сфере обороны". По мнению французского президента, деятельность Совета должна опираться на "договор об обороне и безопасности", в котором будут определены обязанности стран ЕС с учетом связей с НАТО и европейскими союзниками Евросоюза.

Эти обязательства будут заключаться в увеличении военных расходов, договор также будет включать в себя положение об оказании взаимной помощи в обороне в случае, если та или иная страна подвергнется нападению.

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