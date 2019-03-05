В Швеции военный катер сел на мель во время учений, есть пострадавшие

5 марта 2019 16:24 (UTC+04:00)

Военный катер министерства обороны Швеции сел на мель во время учений в районе Стокгольмского архипелага, семь человек госпитализированы, сообщает издание Dagens Nyheter со ссылкой на представителя ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Два человека были отправлены в больницу на вертолете, еще пять человек на лодке доставили на берег, где их дожидались автомобили скорой помощи", - цитирует издание представителя минобороны Даниэля Линдблада (Daniel Lindblad).

Всего на борту в момент инцидента находились 18 человек.

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