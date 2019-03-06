За последние три года у берегов Дании появилось 11 новых островов

Одиннадцать новых островов появилось в Балтийском море у берегов Дании в период с 2015 по 2018 год. Об этом в среду сообщает Министерство охраны окружающей среды и по вопросам продовольствия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В общей сложности датское Управление по делам природы зарегистрировало 11 островов в Королевстве Дания с 2015 по 2018 год", - говорится в сообщении. Несколько новых островов появилось к северу от острова Мён. В районе фьорда Ниссум, на западе Ютландии, возникло пять островных новообразований меньшего размера.

"Новые острова возникают из-за эрозии почвы в море. Обычно это происходит на высоких склонах, где почва сползает и ее относит морским течением", - пояснил в интервью агентству Ritzau сотрудник Управления по делам природы Ес Огорд. Одиннадцать островов состоят в основном из песка и имеют общую площадь в 63 га, примерно такую же, что и Ельм, 78-й по величине остров Дании, расположенный в проливе Каттегат.

"Когда сила течений ослабевает, (переносимый ими) материал осаждается, и со временем может возникнуть остров. Часто отложения бывают вокруг мысов и подобных им участков суши. Там и могут возникать острова, которые похожи на нанизанные на нитку жемчужины", - говорит Ес Огорд.

По его словам, датский ландшафт, испытывающий на себе постоянное воздействие воды и течений, постоянно меняется. Наряду с появлением новых островов исчезают старые.

Ландшафт Дании сформировался в ледниковый период. Он был создан массами льда, которые, "меблировали" почву из песка и глины. Новые небольшие острова, расположенные близко к берегу, имеют очень важное значение для популяции прибрежных и водоплавающих птиц, которые чувствуют себя в полной безопасности и могут спокойно размножаться, не опасаясь появления хищников, поясняется в пресс-релизе.

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