Могерини предупредила о попытках "заморозить" конфликт в Сирии

6 марта 2019 19:56 (UTC+04:00)

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в среду заявила, что она наблюдает попытки "заморозить" конфликт в Сирии, что угрожает еще большей нестабильностью в регионе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Некоторые предприняли попытки превратить войну в Сирии в замороженный конфликт. Я считаю, что это было бы благоприятной почвой для большей этнической напряженности, более масштабных нарушений прав человека, а также открыло бы новые пространства для радикализации и перегруппировки террористических организаций и в итоге создало большую нестабильность в регионе", - сказала она, выступая в Брюсселе.

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