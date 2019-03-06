В Барселоне задержали мужчину, который пытался с ножом напасть на полицейских

Полиция Каталонии (Моссос д'Эсквадра) задержала в среду в Барселоне мужчину, который попытался напасть с холодным оружием на нескольких полицейских. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщили в Моссос д'Эсквадра.

Инцидент произошел, когда патрульная машина увидела на улице мужчину с ножом в руках. Когда стражи порядка вступили с ним в контакт, он попытался напасть на полицейского, а затем сбежал. После того как сотрудники правоохранительных органов вновь обнаружили подозреваемого, он снова попытался атаковать полицейских.

В результате инцидента стражи порядка не пострадали. Задержанного обвиняют в нападении на представителей власти.

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