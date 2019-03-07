Во Франции заявили, что до призывов ООН расследовали применение силы на протестах

Власти Франции проводят расследование всех случаев неоправданного применения силы против манифестантов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп в эфире телеканала BFM, комментируя призыв верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет "в полной мере" расследовать чрезмерное применение силы против "желтых жилетов".

"Я очень уважаю ООН и верховного комиссара, но я хотел бы напомнить всем, что Франция является государством права: когда есть жалоба, она изучается, и всякий раз, когда мы считали, что были факты, которые давали повод для начала административного расследования, - я даже не говорю о судебных расследованиях, - мы это делали", - отметил он.

Филипп предложил "разъяснить верховному комиссару" также и факты "особенно жесткого насилия в отношении полицейских".

Ранее в среду Бачелет, выступая в Женеве на 40-й сессии Совета ООН по правам человека, призвала правительство Франции в полной мере расследовать чрезмерное применение силы во время манифестаций "желтых жилетов". Она подчеркнула, что "желтые жилеты" выступают в защиту своих экономических прав и возможности участвовать в делах государства.

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