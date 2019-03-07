Во Франции заявили, что до призывов ООН расследовали применение силы на протестах

7 марта 2019 04:52 (UTC+04:00)

Власти Франции проводят расследование всех случаев неоправданного применения силы против манифестантов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп в эфире телеканала BFM, комментируя призыв верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет "в полной мере" расследовать чрезмерное применение силы против "желтых жилетов".

"Я очень уважаю ООН и верховного комиссара, но я хотел бы напомнить всем, что Франция является государством права: когда есть жалоба, она изучается, и всякий раз, когда мы считали, что были факты, которые давали повод для начала административного расследования, - я даже не говорю о судебных расследованиях, - мы это делали", - отметил он.

Филипп предложил "разъяснить верховному комиссару" также и факты "особенно жесткого насилия в отношении полицейских".

Ранее в среду Бачелет, выступая в Женеве на 40-й сессии Совета ООН по правам человека, призвала правительство Франции в полной мере расследовать чрезмерное применение силы во время манифестаций "желтых жилетов". Она подчеркнула, что "желтые жилеты" выступают в защиту своих экономических прав и возможности участвовать в делах государства.

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