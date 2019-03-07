FT: Великобритания в апреле ужесточит правила выдачи визы инвестора

7 марта 2019 08:22 (UTC+04:00)

Власти Великобритании в апреле ужесточат правила выдачи визы инвестора в рамках борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег на территории королевства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг пишет на своем сайте газета The Financial Times.

Согласно ее информации, МВД введет правило, в соответствии с которым соискатели визы инвестора категории Tier 1 должны будут подтвердить, что они по крайней мере два года распоряжаются средствами объемом более £2 млн ($2,55 млн). Ранее этот срок составлял 90 дней. К тому же претендующие на так называемые золотые визы, которые впоследствии дают право на получение постоянного вида на жительство, а затем и британского паспорта по упрощенной процедуре, должны вкладывать средства в развитие британского бизнеса. При этом инвестирующие в ценные бумаги не смогут получить такую визу.

По данным МВД, возможностью за солидный денежный взнос получить вид на жительство в Соединенном Королевстве за 10 лет воспользовались более 3 тыс. человек, причем 60% из них составляли граждане России и Китая. За первые восемь месяцев 2018 года иммиграционные власти Великобритании выдали 361 визу инвестора, в том числе 38 россиянам.

Издание отмечает, что планируемое ужесточение правил будет "гораздо более скромным", чем предполагалось изначально. Министерство внутренних дел не будет рекомендовать создать независимый орган для проверки более 3 тыс. владельцев виз инвестора, полученных до 5 апреля 2015 года, когда требования к соискателям были значительно более низкими.

В декабре 2018 года газета The Times информировала, что британские власти с 7 декабря остановят выдачу виз инвестора в целях борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег. Однако позднее, вопреки собственным обещаниям, МВД не приостановило программу выдачи виз инвестора, но пообещало реформировать существующую процедуру.

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