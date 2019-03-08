Президент Чехии назвал международный терроризм главным врагом НАТО

Главную угрозу для государств - членов НАТО представляет международный терроризм. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, выступая в четверг вечером в эфире пражского телеканала Barrandov, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Главным врагом [для НАТО] является международный терроризм, - подчеркнул он. - Об этом я буду говорить в своей речи в Пражском граде [12 марта по случаю 20-летия вступления республики в блок]. Также буду призывать к тому, чтобы мы [Североатлантический альянс] не оставляли Афганистан, чтобы мы не вернули власть в этой стране в руки [движения] "Талибан" (запрещено в РФ). Я, конечно же, буду раскритикован теми, кто усматривает наибольшую опасность [для НАТО] в России или Китае, тогда как я ее вижу в международном терроризме".

По мнению Земана, в случае вывода из Афганистана подразделений НАТО, эта страна может доставить много беспокойства международному сообществу. "Я рад, что "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) было разбито в Ираке и Сирии, но Афганистан еще может стать [для нас] очень большой проблемой", - сказал чешский президент.

Вспоминая о событиях 20-летней давности, Милош Земан, который в то время был премьером Чехии, выразил сожаление о последовавших вскоре после вступления Чехии в НАТО бомбардировках Югославии. "Очень не люблю вспоминать о бомбардировках Югославии, которые последовали примерно через три недели после нашего вступления [в НАТО]. Тогда мы [Чехия] были новичками [в блоке] и блокировать что-то [решение о бомбардировках] не было бы достаточно "фэйр-плей", но и так мы были последим правительством [среди стран НАТО], которое выразило согласие с бомбардировками", - подчеркнул президент Чехии.

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