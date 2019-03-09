В Латвии открыли штаб международной Северной дивизии НАТО

Штаб международной Северной дивизии НАТО открыли в пятницу в Адажи министры обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен, Латвии - Артис Пабрикс и Эстонии - Юри Луйк, передаёт Trend со ссылкой на ТАСС.

Пабрикс назвал открытие штаба вкладом "в укрепление безопасности всего региона".

"Создание Северной дивизии является новым уровнем сил реагирования НАТО по противостоянию угрозам нашего региона, - заявил в пятницу присутствовавший на церемонии министр обороны Эстонии Юри Луйк. - Силы сдерживания и способность защищать нас существенно усилятся с началом деятельности Северной дивизии".

"Этот штаб не предназначен только для тренировок, при необходимости он должен вести в регионе реальную оборонную деятельность", - добавил присутствовавший на открытии штаба командующий Силами обороны Эстонии, генерал-майор Мартин Херем.

В феврале министры обороны Дании, Латвии и Эстонии подписали на встрече в Брюсселе соглашение о взаимопонимании в связи с планируемым формированием штаба Северной дивизии НАТО.

Планируется, что международный штаб Северной дивизии войдет в военную структуру НАТО, связав военные части региона с управлением альянса. Странами - учредителями дивизии являются Дания, Латвия и Эстония. Ее штаб в мирное время будет размещаться в основном в городах Адажи (Латвия) и Каруп (Дания).

Первым начальником штаба станет генерал-майор Вооруженных сил Дании. Штаб должен достичь первичной оперативной готовности в первом полугодии 2019 года, полная готовность - в течение нескольких лет.

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