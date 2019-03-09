"Желтые жилеты" надеются на новый старт движения в субботней волне протестов

9 марта 2019 09:57 (UTC+04:00)

Столичные и провинциальные секции французского общественного движения "Желтые жилеты" призвали сторонников активно участвовать в субботних маршах. Готовящаяся общенациональная акция протеста станет уже 17-й с начала во Франции в ноябре волны выступлений против роста налогов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Решающий акт" - так назвали начинающуюся в первой половине дня манифестацию на Марсовом поле в Париже представители группы "Франция в гневе". Они подчеркнули ненасильственный характер собственных действий. Активисты движения обещали "продолжать мирную акцию до того, как будут приняты все их требования в социальной, налоговой и экологической сферах".

У Триумфальной арки практически в это же время намерены собраться участницы другой субботней акции - "Слово женщинам". Она проводится "желтыми жилетами" в поддержку прав женщин Франции.

Группа активистов, объединившихся в "национальный совет Сопротивления", призвала провести митинг на площади Республики.

В столичном регионе участники движения планируют, кроме того, флешмоб в одном из терминалов аэропорта Руасси - Шарль-де-Голль к северу от Парижа. Время и детали такой акции - еще одной премьеры в истории почти четырехмесячного движения - пока уточняются.

В провинции манифестации планируются в таких крупных региональных центрах, как Страсбург, Лилль, Бордо, Тулуза. Организаторы маршей рассчитывают на второе дыхание "антиналоговой революции".

Между тем, по мнению политических аналитиков, движение демонстрирует определенные симптомы усталости и "начинает задыхаться". По официальным данным, в минувшую субботу марши собрали впервые за всю историю движения менее 40 тыс. участников.

Долгое противостояние "желтым жилетам" стало настоящей "войной на истощение" для сил правопорядка. Согласно официальным данным, во время демонстраций ранения различной степени тяжести получили 2200 манифестантов и почти 1500 представителей силовых ведомств.

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