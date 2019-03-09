Комиссар ОБСЕ призвал Латвию соблюдать права нацменьшинств при реформе школ

9 марта 2019 13:32 (UTC+04:00)

Правительство Латвии должно проводить реформу образования с учетом интересов проживающих здесь меньшинств. Об этом заявил верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер по итогам своего визита в Латвию, который завершился 8 марта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Заньер указал, что реформа образования должна носить "консультативный и инклюзивный характер и учитывать мнение всех групп, включая представителей самих меньшинств", приводит его слова портал LSM.

В рамках своего визита в Латвию с 6 по 8 марта Заньер провел ряд встреч с премьер-министром и членами правительства Латвии, депутатами Сейма, представителями общественных организаций, а также посетил преимущественно русскоязычный Даугавпилс, где провел встречи с руководством города, представителями общественных организаций и школ.

Минобрнауки Латвии ранее разработало, правительство одобрило, парламент в трех чтениях утвердил, а президент подписал закон о реформе, по итогам которой школы нацменьшинств перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Постепенная реализация реформы начнется с начала будущего учебного года, а завершится - к 1 сентября 2021 года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ уже провели несколько массовых митингов и шествий в знак протеста против реформы.

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