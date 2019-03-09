"Желтые жилеты" заблокировали мост у Эйфелевой башни

Манифестанты из числа "желтых жилетов" заблокировали в субботу в Париже мост Йена, ведущий через Сену к Эйфелевой башне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Две группы манифестантов сели на асфальт на въездах на мост, перекрыв тем самым автомобильное движение. Как сообщила журналистам одна из представителей манифестантов Леони Коэн, "акция проводится в знак протеста против того, что положения Парижского договора о климате не выполняются и сам он поэтому превратился в ничего не значащую бумагу". "В результате ситуация в экологии планеты ухудшается с каждым днем, количество выбрасываемых в атмосферу парниковых газов не уменьшается ", - подчеркнула она.

Манифестанты подняли над собой транспарант с надписью "За социальную и климатическую справедливость - единый бой". Полиция позволяет пока проводить манифестацию, несмотря на то, что она не была заявлена заранее.

Накануне вечером "желтые жилеты" попытались разбить лагерь поблизости от Эйфелевой башни - на Марсовом поле. Однако немедленно прибывшие на место отряды полиции помешали манифестантам и временно конфисковали у них палатки и матрасы, доски и фанерные щиты, которые те принесли с собой. Манифестанты были окружены кордоном полиции и выпущены только после проверки документов.

В Париже, Страсбурге, Лилле и других городах Франции в субботу проводится 17-й по счету общенациональный день протестов. В столице организаторами заявлен один митинг и три шествия, в частности, от Елисейских полей в восточном направлении, до площади Пор-Руаяль рядом с Лувром. В настоящее время на Площади Звезды у Триумфальной арки собралось около 300 человек.

Порядок в столице обеспечивают 20 подразделений полиции и жандармерии. Под усиленную охрану взяты резиденции президента и премьер-министра Франции - Елисейский и Матиньонский дворцы.

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