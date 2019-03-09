В Польше обнаружили документы с описанием местоположения нацистских сокровищ

В Польше заявили об обнаружении документов с описанием мест расположения тайников, в которых нацисты якобы спрятали ценности и предметы искусства в конце Второй мировой войны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

О наличии такого "Военного дневника" сообщил глава польско-немецкого фонда Schlesische Brucke Дариуш Франц Дзевятек. По его словам, эти документы он получил 10 лет назад. "Это был дар, ответ на мою просьбу финансово поддержать наш фонд. Тогда я подчеркивал, что мы не хотим денег, а просим лишь дать нам возможность для продолжения деятельности", - указал руководитель организации в беседе с телеканалом TVN24.

Дзевятек сообщил, что ценные документы он получил от немецкой христианской организации Quedlinburg, которая, в свою очередь, располагала ими благодаря потомку одного из солдат, помогавшему закапывать сокровища. Автор записей - офицер СС Эгон Олленхауэр, который предположительно был помощником Гюнтера Грундманна, в период войны занимавшегося эвакуацией ценностей в регионе Силезия.

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