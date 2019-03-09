В Париже в ходе акции "желтых жилетов" задержали 15 человек

Префектура полиции Парижа сообщила, что ее сотрудниками, а также сотрудниками жандармерии в субботу в ходе манифестаций "желтых жилетов" в столице были задержаны 15 человек. Ранее были распространены данные о 12 задержаниях, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сейчас стычки между полицией и протестующими проходят на Елисейских полях, сообщает телеканал CNews. Они произошли через полчаса после того, как все манифестации в городе официально завершились, а полиция вытеснила оставшихся "желтых жилетов" с расположенной рядом с "полями" площади Звезды - генерала де Голля.

Около сотни радикалов вышли затем на Елисейские поля с соседних с ними улиц, где они укрывались от стражей порядка. Они начали провоцировать полицию, кидая в нее камни и бутылки.

Стражи порядка ответили массовым применением водометов. В настоящее время ряды полицейских постепенно продвигаются по всей ширине Елисейских полей, вытесняя оттуда хулиганов. Днем в столице полиция насчитала 2,8 тыс. манифестантов. В прошлую субботу их было гораздо меньше - 1,3 тыс.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.