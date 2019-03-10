Тревога из-за подозрительной машины в Лондоне оказалась ложной

10 марта 2019 01:29 (UTC+04:00)

Тревога из-за подозрительной машины на лондонской набережной Victoria оказалась ложной, сообщает Скотланд-Ярд, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее правоохранительные органы заявили, что получили информацию о подозрительном автомобиле на набережной в центре Лондона. Дороги в том районе были перекрыты.

"Инцидент на набережной Victoria завершен. Выяснилось, что машина не является подозрительной. Все дороги сейчас будут открыты", - говорится в сообщении полиции в сети микроблогов Twitter.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Аэропорт Станстед возобновил работу после инцидента на ВПП (Обновлено)
Европа 2 марта 05:12
Узбекистан и Британия подписали договор по созданию сельскохозяйственного комплекса
Бизнес 1 марта 14:21
В Лондоне состоялся Pop-Up дизайнеров моды Азербайджана (ФОТО)
Стиль 1 марта 12:35
СМИ: Запрет на рекламу вредных продуктов питания введен в общественном транспорте Лондона
Европа 25 февраля 15:59
Источник: Лондон попросил Берлин снять запрет на поставки оружия Эр-Рияду
Европа 23 февраля 13:45
В Узбекистане пройдет заседание совместного с Великобританией Совета по торговле и промышленности
Бизнес 23 февраля 12:12
Лента новостей
В Ираке три человека пострадали из-за упавшей на дом ракеты
Другие страны 01:03
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Шах по имени Фаик (ВИДЕО)
Звёздный мир 00:46
Всемирная организация здравоохранения продолжит борьбу с Эболой в ДР Конго
Другие страны 00:34
В Сирии боевики обстреляли 16 населенных пунктов
Арабские страны 00:10
В результате крушения самолета в Колумбии погибли не менее 12 человек
Другие страны 9 марта 23:41
Эрдоган: Причины, по которым мы покупаем С-400, очевидны
Турция 9 марта 23:25
Радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю
Израиль 9 марта 23:19
Сразу 11 членов одной семьи стали жертвами ДТП в Мексике
Другие страны 9 марта 22:58
В Париже в ходе акции "желтых жилетов" задержали 15 человек
Европа 9 марта 22:38