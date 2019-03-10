Тревога из-за подозрительной машины в Лондоне оказалась ложной

Тревога из-за подозрительной машины на лондонской набережной Victoria оказалась ложной, сообщает Скотланд-Ярд, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее правоохранительные органы заявили, что получили информацию о подозрительном автомобиле на набережной в центре Лондона. Дороги в том районе были перекрыты.

"Инцидент на набережной Victoria завершен. Выяснилось, что машина не является подозрительной. Все дороги сейчас будут открыты", - говорится в сообщении полиции в сети микроблогов Twitter.

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