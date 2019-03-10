В Стокгольме после взрыва автобуса госпитализировали водителя

10 марта 2019 15:35 (UTC+04:00)

Водитель госпитализирован после взрыва автобуса в центре Стокгольма, полиция рассматривает произошедшее как ДТП, рассказала в эфире Expressen TV представитель полиции Карина Скагерлид, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Водитель был доставлен в больницу, в настоящее время я не могу сказать, насколько сильно он пострадал. Других пострадавших нет", - сообщила Скагерелид. Она также добавила, что происшествие сильно повлияло на транспортное сообщение в городе в воскресенье.

Инцидент произошел в 11:25 по местному времени. В работающем на газу автобусе, ехавшем вне регулярного маршрута, произошел взрыв. После этого автобус загорелся. Над центром Стокгольма поднимается черный плотный дым.

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