По Германии идет мощный циклон

10 марта 2019 21:19 (UTC+04:00)

Мощный циклон "Эберхард" движется по Германии от бельгийской границы на восток, порывы ветра достигают 120 километров в час, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает Немецкая метеорологическая служба.

"Опасность мощных штормовых и ураганных порывов ветра (100-120 километров в час)", - говорится в сообщении в Twitter.

Как следует из приложенной карты, ураган обрушился сначала на регионы Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, затем продвинется через Гессен, Тюрингию и северную Баварию и уйдет в Чехию. На юге Гессена находится крупнейший в стране аэропорт - Франкфурт-на-Майне.

Из карты также следует, что мощность циклона - до максимальных 12 баллов по шкале Бофорта. Такой ветер способен причинять значительные разрушения. Метеорологи также рекомендуют избегать открытых пространств.

Местная газета Rheinische Post публикует фотографии смятых крыш и вырванных с корнем деревьев.

Ранее сообщалось, что в Северном Рейне - Вестфалии из-за урагана остановлено железнодорожное сообщение. По данным Rheinische Post, перекрыты также несколько автобанов, в основном из-за упавших на дорогу деревьев и других объектов.

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