Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за Brexit

11 марта 2019 03:51 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров (за исключением двух его членов) из-за кризисной ситуации с выходом Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit). Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По данным издания, члены британского правительства выступают за уход Мэй в отставку не позднее июля, чтобы новый лидер Консервативной партии мог провести следующий этап переговоров по Brexit, если парламент выступит против перспективы выхода Соединенного Королевства из Евросоюза без соглашения о сотрудничестве с Брюсселем. "Я бы сказал, что в кабинете есть только два министра, которые все еще поддерживают ее. Все остальные потеряли веру в ее способность руководить", - отметил правительственный источник газеты.

Ожидается, что британский премьер потерпит поражение 12 марта в ходе очередного голосования по достигнутому с Брюсселем соглашению об условиях Brexit. Уже на следующий день депутаты, как ожидается, проголосуют по вопросу реализации сценария Brexit без сделки и, согласно прогнозам, отвергнут такой вариант. Если парламентарии выступят против "жесткого" Brexit, то затем они рассмотрят необходимость переноса даты выхода Великобритании из ЕС, что окончательно подорвет позиции Мэй, пишет издание.

The Daily Telegraph отмечает, что глава британского правительства может оставить свой пост уже к вечеру 13 марта, если оппозиционная Лейбористская партия инициирует и выиграет голосование о вынесении вотума недоверия правительству.

15 января депутаты Палаты общин отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit, а позднее одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. В частности, парламентарии потребовали от правительства убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о "бэкстопе" в Северной Ирландии (режим поддержки пребывания региона в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) и заменить его альтернативным вариантом.

Спустя почти два месяца Мэй попытается добиться одобрения парламентом своей сделки. По утверждению британского министра финансов Филипа Хаммонда, очередной отказ Палаты общин поддержать соглашение создаст реальные предпосылки для откладывания намеченных сроков Brexit (выход страны из ЕС запланирован на 29 марта) и создаст крайне неопределенные перспективы для будущего Великобритании.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мэй проинформировала президента Кипра о ситуации с Brexit
Европа 6 марта 05:58
Британский парламент одобрил поправку к тексту документа о Brexit
Европа 28 февраля 01:23
Мэй пообещала сосредоточить все силы на том, чтобы Brexit состоялся 29 марта
Европа 25 февраля 18:16
Юнкер проведет встречу с Мэй по Brexit на полях саммита ЕС - ЛАГ в Египте
Европа 25 февраля 13:21
Мэй заявила, что повторное голосование по сделке с ЕС о Brexit состоится до 12 марта
Европа 24 февраля 17:35
Юнкер не ожидает, что переговоры с Мэй в Брюсселе приведут к прорыву в ситуации с Brexit
Европа 20 февраля 22:35
Лента новостей
В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников организаций, связанных с ООН
Другие страны 02:56
ДТП на автодороге Ереван-Аштарак: два человека погибли
Армения 02:28
В Японии пройдут траурные мероприятия по случаю годовщины землетрясения и цунами 2011 года
Другие страны 01:59
Президент Алжира вернулся на родину после двух недель пребывания в Швейцарии
Арабские страны 01:41
"Локомотив" обыграл "Анжи" в матче чемпионата России
Спорт 00:40
Эфиопия объявила 11 марта днем траура
Другие страны 00:04
"Манчестер Юнайтед" потерпел первое поражение при Сульшере в чемпионате Англии
Спорт 10 марта 23:53
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Эфиопии
Другие страны 10 марта 23:31
В Грузии учреждена новая политическая партия
Грузия 10 марта 22:54