Во Франции уточнили число граждан, погибших при крушении самолета в Эфиопии

При крушении самолёта авиакомпании Ethiopian Airlines утром в воскресенье погибли восемь граждан Франции, а не семь, как сообщалось ранее, уточнило французское внешнеполитическое ведомство, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"К настоящему времени подтверждено, что восемь пассажиров, имевших французское подданство, погибли в результате инцидента. Кризисный центр МИД находится в контакте с их семьями", - написано в коммюнике министерства.

Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе погибли семеро французов.

МИД Франции также выразил соболезнования близким жертв крушения.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших — представители 35 стран, включая троих россиян.

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