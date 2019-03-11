СМИ: По меньшей мере один человек погиб из-за бури в Германии

По крайней мере один человек погиб из-за циклона "Эберхард", который, пройдя по территории Бельгии и Нидерландов, обрушился в воскресенье на Германию. Об этом сообщила телерадиокомпания Deutsche Welle, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в западном регионе Германии Зауэрланд (земля Северный Рейн - Вестфалия) дерево упало на автомобиль, в котором находился 47-летний мужчина, в результате чего он погиб. Стихия частично заблокировала железнодорожное сообщение: поезда прекратили движение из Северного Рейна - Вестфалии в Амстердам и другие транспортные узлы в Нидерландах и Бельгии.

Проблемы наблюдались и в других населенных пунктах: в городах Мангейм и Штутгарт упавшие деревья перекрыли автомобильные дороги, а в Дуйсбурге (рядом с границей с Нидерландами) тяжелый погрузочный кран упал в реку Рейн.

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