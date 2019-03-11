Во Франции пройдет чемпионат мира по запуску бумажных самолетиков

11 марта 2019 10:52 (UTC+04:00)

Во Франции в июле состоится чемпионат мира по запуску самолетиков из бумаги. Об этом сообщила радиостанция France Bleu, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, соревнование пройдет в департаменте Ланды. Идея организации состязания принадлежит ассоциации La Patrouille de Gastes, которая проведет чемпионат во второй раз. "Пусть летят листы бумаги...В воскресенье, 21 июля, на берегу озера Бискарросс с 9:30 вы можете принять участие во втором международном чемпионате мира по запуску бумажных самолетиков на открытом воздухе", - сообщили организаторы.

Правила простые: необходимо на месте до соревнования смастерить самолетик из бумажного листа А4, при этом он необязательно должен иметь классическую форму. Некоторые участники снабжают бумажные аппараты пропеллерами, а те, кто знаком с аэродинамикой, ножницами делают надрезы, чтобы самолет был устойчив к порывам ветра. Однако, как отмечают организаторы, результаты соревнования в большей степени зависят от удачи и желают всем "попутного ветра".

Как отмечает радиостанция, в прошлом году в соревновании приняли участие 90 "пилотов" из различных стран. Победителю удалось отправить свой "аэроплан" на 24 метра. Но этот результат не достиг мирового рекорда в 69 метров.

Для участия необходимо внести в кассу €3. Организаторы отмечают, что гостей ждет "деревенская еда, напитки и хорошее настроение". Организаторы пока не раскрыли, каким будет главный приз. В 2018 году это был романтический полет для двоих на гидроплане.

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