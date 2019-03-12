Мэй добилась от ЕС юридически обязывающих гарантий в отношении ирландской границы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй добилась от Евросоюза новых юридически обязывающих гарантий по вопросу границы на острове Ирландия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает британский телеканал Sky News.

"Мы добились юридически обязывающих изменений в соглашении о выходе [из ЕС]", - приводит телеканал слова главы секретариата британского кабинета министров Дэвида Лидингтона. Это заявление было сделано накануне принципиально важного повторного голосования по Brexit в парламенте Соединенного Королевства, намеченного на вторник. Ранее британские законодатели отказывались принимать эту сделку без упомянутых гарантий.

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