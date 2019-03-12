Вандалы осквернили католический храм в Страсбурге

12 марта 2019 07:28 (UTC+04:00)

Неизвестные устроили погром в церкви Сен-Луи в районе Робертсау. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник вечером радиостанция France Bleu.

По ее данным, настоятель храма кюре Дидье Мюнцингер обнаружил зал в разгромленном состоянии примерно в 17:00 по местному времени, когда прибыл в церковь, чтобы подготовить вечернюю службу. По его словам, неизвестные распылили все огнетушители на стены и скамейки для прихожан, уронили с постамента статую Святого Иосифа, а также несколько подсвечников, опрокинули чан со святой водой в кабинку для исповедания и сорвали терновый венец с изваяния распятого Иисуса Христа. Вместе с тем никаких надписей или символов на стенах или на мебели вандалы не оставили. Следов взлома также не было обнаружено, поскольку, как отметил Мюнцингер, главный вход храма всегда открыт в дневное время.

"Подобное неуважение к святыне нашего общества вызывает серьезную обеспокоенность, - написал в своем Facebook помощник мэра Страсбурга Ален Фонтанель. - Полиция прибыла на место, чтобы собрать показания и как можно скорее начать судебное преследование [вандалов]".

За исключением реакции местных чиновников и духовенства, никакого отклика от представителей правительства и политических партий на данное происшествие в СМИ пока не появилось. Вместе с тем довольно широкий резонанс вызвали два последовавших друг за другом инцидента, связанных с осквернением около 80 могил на еврейском кладбище к северо-востоку от Страсбурга, а также падением стелы на месте бывшей главной синагоги Страсбурга. Последнее происшествие, правда, оказалось не "актом антисемитизма", как поспешили заявить некоторые видные политики, а результатом дорожно-транспортного происшествия: один из местных жителей в ночь с пятницы на субботу, не справившись с управлением автомобиля, задел гранитный памятник, после чего уехал, не вызвав полицию.

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