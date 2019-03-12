Австрия закрыла воздушное пространство страны для Boeing 737 MAX

12 марта 2019 20:17 (UTC+04:00)

Министерство транспорта Австрии закрывает воздушное пространство страны для самолетов Boeing 737 MAX, заявил во вторник глава министерства Норберт Хофер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Безопасность в воздушном пространстве - превыше всего. Очевидно, у этого типа Boeing есть серьезные проблемы, которые недавно стали причиной двух крушений. На основе имеющихся фактов я принял решение для защиты пассажиров, пилотов и членов команды ввести запрет на полеты в австрийском воздушном пространстве", - говорится в заявлении Хофера, распространенном пресс-службой.

Ранее министр сообщил, что ни у одной австрийской авиалинии во флоте нет самолетов Boeing 737 MAX.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйта. Среди погибших - представители 35 стран, включая троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами этой модели за пять месяцев: 29 октября разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

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