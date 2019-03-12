Британский парламент повторно отверг соглашение по Brexit

Палата общин Великобритании во вторник проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем, голосование транслировали британские телеканалы, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Против сделки проголосовал 391 член парламента, за нее - 242 депутата.

Голосование по соглашению с Брюсселем прошло в палате общин уже второй раз. В прошлый раз сделка провалилась в середине января с разницей в 230 голосов.

После провала на первом голосовании Т.Мэй попыталась добиться от ЕС гарантий по "страховочному плану" для ирландской границы, договоренности по которой вызывали недовольство у многих членов парламента.

В результате накануне голосования она согласовала с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером инструмент, который вновь подтверждает, что "страховочный план", если он будет применяться, будет временной мерой. "Страховочный план" должен гарантировать открытость границ между республикой Ирландия и Северной Ирландией, однако, многие британские депутаты полагают, что он чрезмерно привязывает Великобританию к торговым нормам ЕС.

Мэй ранее во вторник призывала членов парламента проголосовать за предложенную ею сделку.

"Если эта сделка не будет одобрена, мы можем проиграть Brexit", - заявила Мэй, выступая в британском парламенте.

После того как палата общин отвергла сделку, ей предстоит еще как минимум одно голосование: Тереза Мэй обещала, что в случае провала голосования, 13 марта депутаты проголосуют за то, готовы ли они к тому, что Великобритания выйдет из ЕС без согласования сделки. Если члены парламента поддержат выход из ЕС без сделки, то Brexit состоится 29 марта без каких бы то ни было договоренностей с Брюсселем.

Если депутаты отвергнут возможность выхода из ЕС без соглашения, то им предстоит еще одно голосование. 14 марта они решат, следует ли Лондону попросить у Брюсселя отложить дату Brexit.

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