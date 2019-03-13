Хет-трик Криштиану Роналду вывел "Ювентус" в четвертьфинал Лиги чемпионов

13 марта 2019 02:04 (UTC+04:00)

Футболисты итальянского "Ювентуса" завоевали путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, победив по сумме двух встреч испанский клуб "Атлетико", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В ответном матче 1/8 финала в Турине "Ювентус" добился победы со счетом 3:0. Все три мяча в составе хозяев провел Криштиану Роналду, сделав это на 27-й, 49-й и 86-й (с пенальти) минутах.

В первом матче, прошедшем в Испании, со счетом 2:0 победил "Атлетико".

Финал турнира пройдет 1 июня в Мадриде на поле стадиона "Метрополитано" – домашней арены "Атлетико".

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