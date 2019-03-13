Глава МИД ФРГ надеется, что неупорядоченного Brexit удастся избежать

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассчитывает, что хаотичного выхода Великобритании из Европейского союза все еще можно избежать, несмотря на то, что британский парламент вновь отверг соглашение по Brexit, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы, естественно, надеемся, что в ближайшие 17 дней мы все же сможем избежать неупорядоченного выхода [Великобритании из ЕС]", - сказал во вторник министр, чьи слова приводит агентство Reuters. "Но сейчас мы должны подождать и посмотреть, как будет разворачиваться политическая ситуация в Великобритании, нам не стоит спекулировать. Все в руках нижней палаты британского парламента", - добавил он.

Во вторник вечером британские депутаты вновь отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. В среду, как ожидается, парламентарии смогут проголосовать по вопросу Brexit без сделки. Если они выступят и против такого варианта, то 14 марта на голосование в Палате общин будет вынесен вопрос о необходимости переноса даты выхода страны из ЕС с 29 марта на более поздний срок.

Если Палата общин проголосует за перенос Brexit, кабмин обратится к ЕС с ответствующим запросом. Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предусматривает возможность продления двухгодичного срока, который отводится стране - члену ЕС для выхода из сообщества, если данная инициатива получит единогласное одобрение Европейского совета.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки по Brexit британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.

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