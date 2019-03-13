Британский парламент рассмотрит поправку о продлении переговоров с ЕС до 22 мая

13 марта 2019 20:30 (UTC+04:00)

Британские депутаты проголосуют в среду за то, чтобы крайней датой продления переговоров с ЕС по теме Brexit было установлено 22 мая. Подобная поправка к правительственному предложению была утверждена спикером Палаты общин британского парламента Джоном Беркоу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В среду депутатам предстоит высказаться по поводу предложения премьер-министра Терезы Мэй о недопущении Brexit без сделки. На такой шаг Мэй пошла после того, как парламент накануне повторно отверг проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit и в итоге за 16 дней до даты официального "развода" возникла угроза выхода из ЕС без сделки вовсе. Всего к этому предложению премьер-министра было внесено восемь поправок, из которых спикер выбрал две.

Одна из них, внесенная депутатами-евроскептиками, предполагает, что переговоры с ЕС должны быть продлены до 22 мая для того, чтобы британский бизнес мог подготовиться к существованию в новых условиях. Также предлагается, чтобы переходный период, во время которого отношения с ЕС будут строиться, как и до Brexit, длился на год дольше намеченного - до конца 2021 года.

По оценкам аналитиков, по сути эта поправка предлагает тот же выход из ЕС без сделки, однако с задержкой во времени в несколько лет. Шансы ее быть принятой оцениваются как не очень высокие, учитывая то, что ее не поддерживает не только оппозиционная Лейбористская партия, но и многие депутаты от правящей Консервативной партии.

Вторая поправка была внесена депутатом от Консервативной партии Кэролайн Спелман. Она предусматривает, что депутаты согласятся отвергнуть вариант выхода без сделки вообще, а не только применительно к 29 марта (как то сформулировано в нынешнем правительственном предложении). Примечательно, что эта же поправка, точно в таком же виде, уже была принята во время голосования в январе.

Если депутаты в среду поддержат предложение премьер-министра и выскажутся против выхода без сделки, то 14 марта на голосование в Палате общин будет вынесен вопрос о необходимости переноса даты выхода страны из ЕС с 29 марта на более поздний срок. Если Палата общин проголосует за перенос Brexit, кабмин обратится к ЕС с ответствующим запросом. Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предусматривает возможность продления двухгодичного срока, который отводится стране - члену ЕС для выхода из сообщества, если данная инициатива получит единогласное одобрение Европейского совета.

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