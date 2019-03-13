Макрон: Соглашение по Brexit не может быть пересмотрено

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя итоги голосования британского парламента по Brexit, заявил, что обсуждаемое много месяцев соглашение о выходе Великобритании из ЕС не может быть пересмотрено, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Британским парламентариям в среду вечером предстоит очередное голосование: на этот раз они ответят на вопрос, поддерживают ли они выход из ЕС без договорённостей. Накануне вечером депутаты повторно, с перевесом в 149 голосов, отвергли предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение с ЕС. В соответствии с ранее данным обещанием Мэй объявила, что следующим этапом будет голосование о Brexit "без сделки".

"То, что касается Brexit – мы приняли к сведению вчерашнее голосование, которое, несмотря на дополнительные гарантии Евросоюза, подтвердило, что нет большинства в парламенте для того, чтобы поддержать то, что в течение несколько месяцев Тереза Мэй обсуждала с Европейским Союзом. Я сожалею об этом. Сейчас мы перед ситуацией, которая в сущности проста: соглашение о выходе не может быть пересмотрено", - сказал Макрон на пресс-конференции в Кении. Его выступление в прямом эфире транслировал телеканал BFMTV.

Если Великобритания попросит о новом сроке выхода из ЕС, "необходимо, чтобы нам объяснили, зачем и, в частности, что это принесет", добавил французский лидер. "Это не будет сделано для того, чтобы вновь обсуждать соглашение, которое уже обсуждалось в течение многих месяцев", - подчеркнул он.

По его словам, выход из сложившегося тупика – в Лондоне.

"Европа должна продолжать двигаться вперед. Граждане других 27 стран ЕС решили остаться в Европе, двигаться вперед… И мы не должны терять времени, потому что мир нас не ждет", - добавил Макрон.

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