Глава МИД Бельгии рассказал о пользе астанинского формата по Сирии

14 марта 2019 12:55 (UTC+04:00)

Астанинский процесс по Сирии полезен для установления перемирий, однако настоящий политический процесс должен вестись в Женеве, заявил в четверг глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Цель заключается в том, чтобы усадить режим (президента Сирии Башара Асада - ред.) за стол переговоров в Женеве. Здесь мы хотим посмотреть, какую позицию занять, чтобы поддержать этот процесс и спецпосланника, и вместе с ним организовать возобновление женевского процесса",- заявил Рейндерс перед началом министерской встречи по Сирии и региону.

По его словам, "были и другие усилия, формат Астаны, например, был полезен на месте, в частности, в плане перемирий в некоторые моменты, но настоящий политический процесс - в Женеве".

Министр подтвердил общую позицию ЕС, что участие в восстановлении Сирии возможно в случае начала такого процесса.

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