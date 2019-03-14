Сербия проведет военный парад в годовщину бомбардировок НАТО

Власти Сербии проведут на 20-летие бомбардировок НАТО 24 марта крупнейший военный парад в городе Ниш на юге страны, сообщил президент Александр Вучич, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Город Ниш в 200 километрах от Белграда является крупнейшим административным центром на юге Сербии. Во время бомбардировок НАТО 1999 года он неоднократно подвергался ударам авиации с применением кассетных бомб. Наиболее разрушительным стал налет днем 7 мая, когда кассетные бомбы упали на городской рынок, автовокзал и центр города, погибли 15 и были ранены свыше 20 человек.

"Прошло 20 лет от агрессии НАТО на суверенное государство, которую вели не только бомбами из воздуха, но и всеми средствами, политическими и через масс-медиа. Мы вечером на годовщину с достоинством обратимся к гражданам в Нише, который многократно пострадал. Это будет государственная манифестация с молебном, который проведет патриарх Ириней и архиереи Сербской православной церкви", - заявил Вучич в эфире национального телевидения.

Он добавил, что состоится и военный парад, на котором граждане увидят 1,5 тысячи бойцов армейского спецназа, экипированных и вооруженных по самым современным стандартам, от восьми до десяти истребителей МиГ-29 и новые вертолеты. Ожидается, что всего в мероприятии примут участие до 4 тысяч военнослужащих армии Сербии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО в обход позиции Совбеза ООН.

Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное число жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов.

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