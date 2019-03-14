Польша потратит $713 миллионов на американскую систему управления ПРО и ПВО

14 марта 2019 21:33 (UTC+04:00)

Армия США заключила контракт с американской военно-промышленной компанией Northrop Grumman Corporation на производство систем управления и связи IBCS в рамках первой фазы создания системы ПРО и ПВО в Польше, сумма сделки составляет 713 миллионов долларов, сообщила корпорация, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Вице-президент Northrop Grumman Дэн Вервиль (Dan Verwiel) заявил, что "Польша взяла на себя лидирующую роль в условиях сегодняшних комплексных угроз, предпочтя IBCS" системам, которые были разработаны десятилетия назад для противостояния угрозам совершенно другого профиля.

"IBCS - будущее многопрофильных операций, и вместе с этим Польша будет обладать современной системой для модернизации возможностей ПРО и ПВО", - добавил он.

В феврале министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна планирует потратить более 50 миллиардов долларов в ближайшие семь лет для модернизации армии.

В марте 2018 года в Варшаве состоялось подписание контракта о поставке Польше американских систем ПВО Patriot. Планируется, что на первом этапе — в 2021–2022 годах — Польша получит две батареи Patriot с ракетами PAC-3 MSE и элементами системы управления и связи IBCS. Как ранее неоднократно заявляли представители польского руководства, планируется, что новые системы ПВО будут размещены вблизи границы с Россией.

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