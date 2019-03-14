Центр Марселя станет пешеходным

14 марта 2019 23:48 (UTC+04:00)

Во французском Марселе началась масштабная реконструкция – за три года власти собираются сделать центр города доступнее для пешеходов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает "Евро Пульс".

Центральные дороги и большая часть набережной станут полностью пешеходными. В целом въезд на личном автотранспорте запретят на улицах общей площадью в 72 гектара. Там же разобьют новые скверы и высадят несколько сотен деревьев. В первую очередь пешеходной сделают улицу Канебьер, ее реконструкция закончится уже этим летом.

Кроме того, в этом году на многих улицах, которые примыкают к будущей пешеходной зоне, введут новый скоростной режим – водителям запретят разгоняться до скорости больше 30 километров в час.

Власти уверены, что пешеходный центр привлечет в Марсель новых туристов и улучшит качество жизни горожан.

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