Подозреваемого в России в терроризме задержали в Швеции

15 марта 2019 00:00 (UTC+04:00)

Человек, объявленный Россией в международный розыск по подозрению в терроризме, задержан в минувшие выходные в столичном регионе Швеции. В настоящее время власти уточняют основания для его выдачи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщает газета Aftonbladet.

"Задержан человек, сейчас выясняется, может ли он быть выдан России", - приводит издание слова представителя Национального оперативного отдела полиции Малин Нефвер.

Расследование обстоятельств производится Национальным оперативным отделом под руководством прокуратуры. Комментарием последней издание пока не располагает.

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