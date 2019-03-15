Главы МИД Германии, Швеции и Нидерландов обеспокоены будущим ДРСМД

15 марта 2019 13:21 (UTC+04:00)

Главы МИД ФРГ, Швеции и Нидерландов обеспокоены будущим Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывают Россию вернуться к его соблюдению до августа, говорится в заявлении, распространенном в пятницу на полях конференции по контролю над вооружениями Capturing Technology. Rethinking Arms Control в Берлине, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы особенно обеспокоены будущим Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), который уже более 30 лет имеет решающее значение для безопасности в Европе. Мы повторяем наш срочный призыв к России вернуться к полному и проверяемому соблюдению этого договора до августа, чтобы обеспечить его сохранение", - говорится в заявлении.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны, а вызывающая у Вашингтона озабоченности ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия предложила Узбекистану технологические решения в геологоразведке
Бизнес 13:29
Дмитрий Савельев: Руководство Армении пытается завести в тупик переговорный процесс по Нагорному Карабаху
Нагорно-карабахский конфликт 13:10
Узбекистан и Россия интегрируют нацсистемы платежных карт
Финансы 12:32
Подозреваемого в России в терроризме задержали в Швеции
Европа 00:00
Немецкая компания поможет строить аэропорт в столице Узбекистана
Бизнес 14 марта 18:19
Южная Корея и Россия развивают совместные проекты в области медицины
Другие страны 14 марта 18:13
Лента новостей
Стратегические валютные резервы Азербайджана выросли
Бизнес 13:44
Узбекистан увеличивает присутствие на китайском рынке
Бизнес 13:43
В Национальной арене гимнастики продолжаются соревнования Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Общество 13:43
Экс-советник Трампа не верит в долгосрочное торговое соглашение США и Китая
США 13:38
Иранцы отказываются ехать в Армению
Армения 13:34
Азербайджанские ораторы предсказали будущее (ФОТО)
Социум 13:30
Россия предложила Узбекистану технологические решения в геологоразведке
Бизнес 13:29
Грузия и Япония подписали соглашение о страховании экспорта и инвестиций
Грузия 13:25
Новруз Мамедов: В 2018 г. была проведена целенаправленная работа по повышению военно-промышленного потенциала Азербайджана
Политика 13:25