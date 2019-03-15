Главы МИД Германии, Швеции и Нидерландов обеспокоены будущим ДРСМД

Главы МИД ФРГ, Швеции и Нидерландов обеспокоены будущим Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывают Россию вернуться к его соблюдению до августа, говорится в заявлении, распространенном в пятницу на полях конференции по контролю над вооружениями Capturing Technology. Rethinking Arms Control в Берлине, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Мы особенно обеспокоены будущим Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), который уже более 30 лет имеет решающее значение для безопасности в Европе. Мы повторяем наш срочный призыв к России вернуться к полному и проверяемому соблюдению этого договора до августа, чтобы обеспечить его сохранение", - говорится в заявлении.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут.
Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны, а вызывающая у Вашингтона озабоченности ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.
Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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