Главы МИД Германии, Швеции и Нидерландов обеспокоены будущим ДРСМД

Главы МИД ФРГ, Швеции и Нидерландов обеспокоены будущим Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывают Россию вернуться к его соблюдению до августа, говорится в заявлении, распространенном в пятницу на полях конференции по контролю над вооружениями Capturing Technology. Rethinking Arms Control в Берлине, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы особенно обеспокоены будущим Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), который уже более 30 лет имеет решающее значение для безопасности в Европе. Мы повторяем наш срочный призыв к России вернуться к полному и проверяемому соблюдению этого договора до августа, чтобы обеспечить его сохранение", - говорится в заявлении.