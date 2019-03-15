СМИ: Разведка предостерегла Берлин от сотрудничества с Huawei

Инцидент с сотрудниками Huawei в Польше, которые были задержаны в начале этого года по подозрению в шпионаже, также был критически отмечен сотрудниками BND.

Издание отмечает, что, несмотря на предупреждения со стороны BND, правительство Германии не намерено полностью исключать Huawei из разработки телекоммуникационной структуры. По мнению властей, риск использования данных для шпионажа должен быть ограничен строгим регулированием работы всех участников.