СМИ: Разведка предостерегла Берлин от сотрудничества с Huawei

15 марта 2019 18:00 (UTC+04:00)

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) предостерегла правительство страны от участия китайской компании Huawei в развитии телекоммуникационной структуры 5G в ФРГ, сообщает издание Spiegel, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, эксперты в области безопасности обосновали свои опасения "общей оценкой" стратегии Китая. Кроме того, они указали на китайский закон о разведывательных службах, который позволяет разведке КНР требовать необходимую поддержку, помощь и сотрудничество у любых ведомств, организаций и граждан.

Инцидент с сотрудниками Huawei в Польше, которые были задержаны в начале этого года по подозрению в шпионаже, также был критически отмечен сотрудниками BND.

Издание отмечает, что, несмотря на предупреждения со стороны BND, правительство Германии не намерено полностью исключать Huawei из разработки телекоммуникационной структуры. По мнению властей, риск использования данных для шпионажа должен быть ограничен строгим регулированием работы всех участников.

В начале 2019 года государственное Польское телевидение сообщило, что один из директоров польского отдела концерна Huawei, а также бывший высокопоставленный сотрудник Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши были арестованы по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что посол США в Берлине Ричард Гренелл в письме министру экономики ФРГ Петеру Альтмайеру предупредил, что американская администрация ограничит обмен разведывательной информацией с правительством ФРГ в случае допуска китайской компании Huawei к созданию телекоммуникационной структуры в стране. Он заявил, что Вашингтон продолжит обмениваться с Берлином разведывательной информацией, даже если Huawei останется на телекоммуникационном рынке ФРГ, но снизит объем и прозрачность этого обмена.

В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на чиновника госдепартамента США сообщило, что Вашингтон проводит кампанию в Европе, отговаривая европейские страны от использования оборудования китайской компании Huawei для создания инфраструктуры мобильных сетей 5G.

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил на брифинге во вторник, что США стоит признать, что большинство стран могут самостоятельно принимать стратегические решения, касающиеся развития страны, в частности в сфере технологий.

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