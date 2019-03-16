"Желтые жилеты" призывают сторонников поддержать протесты в Париже

16 марта 2019 02:43 (UTC+04:00)

"Желтые жилеты" мобилизуют своих сторонников для новой субботней акции протеста в Париже. Общенациональная манифестация станет 18-й по счету с момента начала во Франции волны протестных выступлений в ноябре 2018 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в префектуре полиции, в Париже местами сбора "желтых жилетов" в этот день станут площадь Трокадеро, площадь Мадлен, бульвар Малешерб, площадь Оперы, площадь Республики, площадь Бастилии. В районах расположения министерств и ведомств с раннего утра будут установлены периметры безопасности с присутствием усиленных отрядов полиции. Под особый контроль также будут взяты Елисейский дворец (резиденция президента) и Бурбонский дворец, где заседают депутаты Национального собрания - нижней палаты парламента.

Несмотря на призывы лидеров движения к сторонникам в регионах собраться в Париже, некоторые представители "желтых жилетов" решили все-таки провести свои акции протеста в других городах Франции. Так, например, митинги ожидаются в Лионе, Монпелье и Дижоне.

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