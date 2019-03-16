В Словакии начались президентские выборы

Пятнадцать часов субботы есть у 4,45 миллиона граждан Словакии в возрасте от 18 лет для того, чтобы из 13 кандидатов в президенты выбрать одного, наиболее достойного занять пост главы республики, выборы начались в 7.00 по местному времени и продлятся до 22.00, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Первые результаты голосования Статуправление республики опубликует вскоре после его окончания и будет продолжать это делать примерно с 10-минутными интервалами. К утру в воскресенье будет практически полностью ясна общая картина итогов выборов", - заявил в пятницу на пресс-конференции глава Статуправления Александер Баллек, добавив, что окончательные результаты голосования будут опубликованы также в воскресенье, после того, как их утвердит госкомиссия по выборам и контролю за финансированием политических партий.