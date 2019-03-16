В Словакии начались президентские выборы

Пятнадцать часов субботы есть у 4,45 миллиона граждан Словакии в возрасте от 18 лет для того, чтобы из 13 кандидатов в президенты выбрать одного, наиболее достойного занять пост главы республики, выборы начались в 7.00 по местному времени и продлятся до 22.00, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Первые результаты голосования Статуправление республики опубликует вскоре после его окончания и будет продолжать это делать примерно с 10-минутными интервалами. К утру в воскресенье будет практически полностью ясна общая картина итогов выборов", - заявил в пятницу на пресс-конференции глава Статуправления Александер Баллек, добавив, что окончательные результаты голосования будут опубликованы также в воскресенье, после того, как их утвердит госкомиссия по выборам и контролю за финансированием политических партий.
Среди 13 претендентов на место в президентском дворце словацкие СМИ выделяют трех фаворитов – замглавы Еврокомиссии 52-летнего Мароша Шефчовича, экс-главу Верховного суда 61-летнего Штефана Гарабина и адвоката из небольшого городка Пезинок под Братиславой 45-летнюю Зузану Чапутову. Все они неизменно занимали первые три места в опросах общественного мнения до тех пор, пока 1 марта на них не настал мораторий.
Любопытны результаты последнего из опубликованных опросов, проведенного агентством АКО. Чапутова получила в нем 52,9% голосов респондентов, Шефчович – 16,7%, а Гарабин – 11,4%. Остальные кандидаты значительно отстали от этой тройки.
Представляют интерес также высказывания главных претендентов на высший в стране пост об отношениях с Россией. Придерживающийся, в основном, католическо-консервативных взглядов Гарабин весьма неожиданно на одном из митингов заявил, что готов выступить в качестве президента республики с предложением о приеме России в состав НАТО.
Дипломат Шефчович считает необходимым прекратить политику изоляции в отношении РФ.
В свою очередь, Чапутова, практически не имеющая политического и, тем более, международного опыта, отметив, что она позитивно воспринимает российскую культуру и историю, заявила на том же канале, что Россия многими своими действиями противопоставляет себя странам Евросоюза.
"Россия является сильным игроком, который многими, ныне уже доказанными действиями ставит под сомнение ценности и единство Евросоюза. Я полностью поддерживаю санкции, наложенные на Россию в связи с аннексией Крыма в 2014 году, поскольку до сих пор не произошло наполнение Минских соглашений", - сказала Чапутова.
Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который стал российским регионом после референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Победителем субботних выборов становится тот кандидат, который получит 50% плюс один голос от общего числа избирателей в стране. В случае, если сегодняшнее голосование не выявит победителя, то 30 марта состоится второй тур, в котором победитель определится простым большинством полученных голосов.
Нынешний глава Словакии Андрей Киска предпочел не выставлять свою кандидатуру для переизбрания в связи с рядом скандалов, связанных с его прошлой предпринимательской деятельностью.
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