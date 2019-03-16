В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции "желтых жилетов"

16 марта 2019 14:08 (UTC+04:00)

Полиция применила слезоточивый газ против участников шествия "желтых жилетов" в Париже, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Акции "желтых жилетов" проходят в Париже и регионах Франции восемнадцатую субботу подряд.

Пешая колонов из нескольких тысяч человек в настоящее время движется по улицам, отходящим от площади Звезды у Триумфальной арки. Люди настроены более воинственно, чем в предыдущие акции.

Так, в районе площади Терн группа протестующих пыталась штурмом преодолеть полицейский заслон. В результате стражи порядка применили слезоточивый газ.

Сейчас протестующие продолжают движение по парижским улицам, агрессивно настроенные хулиганы переворачивают и жгут пластиковые мусорные баки, ломают городские электрические самокаты, взрывают петарды и поджигают фаеры.

Участники акции подожгли скутер на одной из улиц. Полиция активно применяет слезоточивый газ.

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