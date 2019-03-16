В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции "желтых жилетов"

Полиция применила слезоточивый газ против участников шествия "желтых жилетов" в Париже, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Акции "желтых жилетов" проходят в Париже и регионах Франции восемнадцатую субботу подряд.
Пешая колонов из нескольких тысяч человек в настоящее время движется по улицам, отходящим от площади Звезды у Триумфальной арки. Люди настроены более воинственно, чем в предыдущие акции.
Так, в районе площади Терн группа протестующих пыталась штурмом преодолеть полицейский заслон. В результате стражи порядка применили слезоточивый газ.
Сейчас протестующие продолжают движение по парижским улицам, агрессивно настроенные хулиганы переворачивают и жгут пластиковые мусорные баки, ломают городские электрические самокаты, взрывают петарды и поджигают фаеры.
Участники акции подожгли скутер на одной из улиц. Полиция активно применяет слезоточивый газ.
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