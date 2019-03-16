В Париже полиция применила слезоточивый газ на акции "желтых жилетов"

Акции "желтых жилетов" проходят в Париже и регионах Франции восемнадцатую субботу подряд.

Пешая колонов из нескольких тысяч человек в настоящее время движется по улицам, отходящим от площади Звезды у Триумфальной арки. Люди настроены более воинственно, чем в предыдущие акции.